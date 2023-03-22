ВСУ контратакуют в районе Бахмута, это может ослабить давление на город, - британская разведка
Специалисты разведки Великобритании доложили о проведении ВСУ контратак на Бахмутском направлении - давление на город ослабевает, однако угроза окружения россиянами остается
Об этом сообщили в отчете минобороны Великобритании.
Аналитики ведомства заявили, что за последние несколько дней украинским силам удалось провести локальную контратаку врага к западу от Бахмута. Вероятно, это ослабит давление на трассу Н32, являющуюся важным маршрутом снабжения.
"Существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения минобороны России были перекинуты в другие сектора", - говорится в сообщении британского минобороны.
В разведке отметили, что бои вокруг центра города продолжаются и украинские силы обороны в регионе остаются под угрозой окружения с юга и севера.
- В британском минобороны сообщали , что россияне пытаются продвинуться вглубь Бахмута, однако украинские защитники не дают им этого сделать. В городе продолжаются интенсивные бои.
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