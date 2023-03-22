Об этом сообщили в отчете минобороны Великобритании.

Аналитики ведомства заявили, что за последние несколько дней украинским силам удалось провести локальную контратаку врага к западу от Бахмута. Вероятно, это ослабит давление на трассу Н32, являющуюся важным маршрутом снабжения.

"Существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения минобороны России были перекинуты в другие сектора", - говорится в сообщении британского минобороны.

В разведке отметили, что бои вокруг центра города продолжаются и украинские силы обороны в регионе остаются под угрозой окружения с юга и севера.