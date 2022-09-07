ВСУ контратаковали в районе Балаклеи и отбросили россиян на левый берег Северского Донца, - ISW
Вооруженные силы Украины 6 сентября осуществили успешную контратаку недалеко от Балаклеи на Харьковщине и заставили россиян отойти на левый берег Северского Донца
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики отмечают, что ВСУ 6 сентября совершили контратаку в Харьковской области вблизи Балаклеи, которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклея.
В ISW предполагают, что украинские силы, вероятно, захватили Вербовку, которая расположена менее чем в 3 км к северо-западу от Балаклеи. По крайней мере, на геолокационных кадрах, опубликованных 6 сентября, видна украинская пехота на востоке Вербовки.
Кроме этого, многочисленные российские источники признали достижения Украины в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили мосты на восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее украинское продвижение.
На изображениях, опубликованных 6 сентября, также виден разрушенный российский мост через реку Средняя Балаклейка, за которой, вероятно, пролегает российская линия фронта в этом секторе. Пользователи соцсетей сообщили, что 6 сентября российские войска отступили с блокпостов в 6 км к западу от Балаклеи.
В ISW также предполагают, что российские войска уже не удерживают своих предыдущих позиций в Байраке и Новой Гусаровке, к югу от Балаклеи на правом берегу реки Северский Донец. Вероятно, оккупанты покинули эти населенные пункты еще в конце августа.
На снимках, опубликованных 30 августа, видно, что российские военные взорвали мост через реку Северский Донецк у Байрака.
"Разрушение мостов свидетельствует о плановом отступлении России. Генштаб Украины 6 сентября сообщил, что российские силы нанесли авиаудары по Байраку, что указывает на то, что украинские силы могли продвинуться в этом районе", - констатировали в ISW.
Также эксперты из США пришли к выводу, что переброска войск РФ с Харьковщины и Востока Украины на Юг создаст возможность для новых украинских контратак.
- 6 сентября bbc сообщило, что ВСУ добились успехов во время внезапного наступления на Балаклею.
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