ВСУ изучили теорию по использованию немецких гаубиц PzH 2000 и перешли к стрельбе, - глава бундесвера Зорн
Украинцы, находящиеся на учебе, завершили теоретическую часть и начали практические занятия по стрельбе из гаубиц PzH 2000. Обучение проводится под руководством голландских и немецких специалистов
Об этом в интервью официальным ресурсам бундесвера рассказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Зорн.
"Гаубицы PzH 2000 будут поступать с оптимизированным программным обеспечением. Специалисты по информационным технологиям из компании Heer вместе с украинской стороной адаптировали все программное обеспечение для Вооруженных сил Украины", – отметил Зорн.
Самоходные артустановки получили привязку к украинской системе управления артиллерией GIS Arta, что позволит вести огонь по врагу уже через несколько секунд после обнаружения цели.
Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм. на гусеничном шасси, созданном на базе танка "Леопард-2". На вооружение бундесвера она была принята осенью 1998 года. Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.
- Напомним, что украинская армия уже использует гаубицы М109А3 от Норвегии на передовой.
- Украина подписала со Словакией контракт на получение восьми гаубиц Zuzana2. Словакия, чтобы передать эти гаубицы Украине, отложила поставки для собственной армии.
- Американские ракетные системы залпового огня GMLRS, которые передадут Украине, поражают цели в 64 км.
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