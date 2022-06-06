ВСУ изучили теорию по использованию немецких гаубиц PzH 2000 и перешли к стрельбе, - глава бундесвера Зорн

Об этом в интервью официальным ресурсам бундесвера рассказал генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Зорн.

"Гаубицы PzH 2000 будут поступать с оптимизированным программным обеспечением. Специалисты по информационным технологиям из компании Heer вместе с украинской стороной адаптировали все программное обеспечение для Вооруженных сил Украины", – отметил Зорн.

Самоходные артустановки получили привязку к украинской системе управления артиллерией GIS Arta, что позволит вести огонь по врагу уже через несколько секунд после обнаружения цели.

Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм. на гусеничном шасси, созданном на базе танка "Леопард-2". На вооружение бундесвера она была принята осенью 1998 года. Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.