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ВСУ изменили тактику контрнаступления: армия РФ перенапряжена и начинает отступать, - NYT

3 августа, 2023 четверг
03:58
Война с Россией

Россияне перенапряжены, испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением и становится заметным, как они начинают отступать

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что украинское военное командование изменило тактику, сосредоточившись на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем. На юге страны происходит наращивание войск, а вторая волна сил, умудренных Западом, начинает преимущественно небольшие атаки, чтобы пробить российские линии обороны.

Но первые результаты новой тактики были неоднозначны. Несмотря на то, что украинские войска отвоевали несколько сел, они еще не достигли масштабных достижений, которые характеризовали их успехи в Херсоне и Харьковской области прошлой осенью.

"Сам контрнаступление не провалилось, но оно затянется на несколько месяцев до осени", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, недавно побывавший на передовой.

Американские официальные лица обеспокоены тем, что возвращение Украины к своей старой тактике может привести к тому, что она будет тратить драгоценные поставки боеприпасов, что может сыграть на руку Путину и поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

Некоторые аналитики сомневаются, эта вторая волна, базирующаяся на атаках меньших подразделений, создаст достаточную боевую силу и импульс, чтобы позволить украинским войскам прорвать российскую оборону.

Джан Лука Каповин и Александр Стронелл, аналитики британской разведывательной компании Janes, заявили, что стратегия атаки небольших подразделений "весьма вероятно приведет к массовым потерям, потере оборудования и минимальным территориальным достижениям" для Украины.

Другие эксперты полагают, что Украина вполне может вернуться к масштабным атакам, но сейчас важно прорвать оборону России. Ведь наступление всегда тяжелее защиты.

"Я не думаю, что они отказываются от общевойсковой атакующей тактики", - сказал Филипп М. Бридлав, генерал ВВС, который был верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. - "И это мы увидим, когда украинцы пройдут через первую, вторую или третью линию обороны".

Кроме того, увеличение украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда украинцы расчищали пути через российские оборонные сооружения и начали истощать российские войска и артиллерию.

Следовательно, западный чиновник на условиях анонимности сказал, что россияне перенапряжены и все еще испытывают проблемы с логистикой, снабжением, персоналом и вооружением.

Генерал Бридлав согласился и сказал, что все еще ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в такой ситуации, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы", – сказал он. "И мы начинаем видеть, как россияне двигаются назад".

  • Напомним, по данным Генштаба по состоянию на вечер 2 августа ВСУ ликвидировали 2 российских пункта управления, средство ПВО и 2 состава агрессора.
  • В общей сложности потери России в полномасштабной войне против Украины достигли 247 230 солдат . Российские оккупанты пытаются восстановить утраченное положение в Донецкой области, а именно на Бахмутском и Шахтерском направлениях.
Контрнаступление ЗСУ
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