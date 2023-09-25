ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы
В Купянском районе Харьковской области наземная и воздушная разведки бригады "Стальная граница" обнаружили диверсантов, которые перешли границу и пытались укрепиться
Об этом сообщила Госпогранслужба.
По данным пограничников, россияне строили фортификационные сооружения на своей территории, затем проникли на территорию Украины и продолжили возведение укреплений уже на нашей стороне.
"Наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков приблуд. Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные меры по вытеснению врага за пределы государственной границы", - сообщили в ГПСУ.
Там отметили, что несколько окупантов ликвидировали снайперы.
"Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", - рассказали пограничники.
- 23 сентября Центр сопротивления сообщал, что россияне планируют диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное