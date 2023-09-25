ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов и начали возводить укрепления возле границы

Об этом сообщила Госпогранслужба.

По данным пограничников, россияне строили фортификационные сооружения на своей территории, затем проникли на территорию Украины и продолжили возведение укреплений уже на нашей стороне.

"Наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находилось около полутора десятков приблуд. Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные меры по вытеснению врага за пределы государственной границы", - сообщили в ГПСУ.

Там отметили, что несколько окупантов ликвидировали снайперы.

"Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", - рассказали пограничники.