Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"У оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота - баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленный "сосуд" отправлен по курсу русского военного нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом", - пишут в "Юге".

ВСУ обеспечивают огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

17 августа российские войска пытались атаковать позиции ВСУ силами взвода, танков Т-72 и другой бронированной техники, однако наша оборона сумела отразить штурм оккупантов.

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