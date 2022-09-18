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ВСУ испортили планы оккупантов восстановить Антоновский железнодорожный мост

18 сентября, 2022 воскресенье
03:27
война с Россией

В оперативном командовании "Юг" отметили, что украинская артиллерия испортила планы оккупантов восстановить Антоновский железнодорожный мост

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"У оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота - баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику. Продырявленный "сосуд" отправлен по курсу русского военного нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом", - пишут в "Юге".

ВСУ обеспечивают огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

  • 17 августа российские войска пытались атаковать позиции ВСУ силами взвода, танков Т-72 и другой бронированной техники, однако наша оборона сумела отразить штурм оккупантов.

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