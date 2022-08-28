Об этом говорится в публикации CNN .

Американские военные эксперты считают, что Украина в войне с Россией применяет особую стратегию, позволяющую ей успешно противостоять большим силам противника. Речь идет об "Оперативной концепции сопротивления", разработанной в 2013 году США вместе с союзниками по НАТО. Она предлагает новаторский и нетрадиционный подход к ведению войны и тотальной обороне, в которой принимают участие не только украинские военные, но и гражданское население страны.

В частности, полковник в отставке Кевин Стрингер, руководивший группой разработчиков "Оперативной концепции сопротивления", видит признаки использования этой доктрины в серии недавних взрывов в оккупированном Крыму.

"Поскольку вы не можете действовать обычным способом, вы будете использовать войска специального назначения, а им понадобится поддержка сопротивления – разведка, ресурсы, логистика – чтобы получить доступ к этим регионам. С высокой вероятностью можно сказать, что эти принципы применяются в ходе боевых действий прямо сейчас ", – сказал Стрингер.

Другие эксперты объясняют взрывы на аэродроме в Саках и Новофедоровке диверсией. CNN утверждает, что располагает докладом украинского правительства, свидетельствующим, что за атаками на российские базы и состав боеприпасов стоит Украина. В то же время ранее США сообщали, что не поставляли Киеву оружие, способное нанести удары по целям в Крыму. Кроме того, на видеозаписях взрывов не видно ракеты или беспилотников.

CNN отмечает, что еще в апреле командующий войсками специального назначения США Ричард Кларк заявил на слушаниях в сенате, что США помогали обучать силы сопротивления в Украине в течение последних 18 месяцев. Он подчеркнул, что эта подготовка помогла Украине добиться успеха в противостоянии с Россией.

9 августа в Крыму раздались взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке. Воздушные силы ВСУ заявили , что в результате взрывов в Крыму было уничтожено девять самолетов армии РФ. Украина официально не признала ответственности за данную операцию.

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