Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец
Эксклюзив

ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец

15 ноября, 2022 вторник
10:52
война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец убежден, что Вооруженные силы Украины продолжат наступление на временно оккупированную территорию Херсонщины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Юге достаточно интересна. Украинские войска в Олешках, Новой Каховке и Кинбурнской Косе осуществляют военные действия при поддержке артиллерии, но пока нет официальных подтверждений со стороны Генштаба Украины. Вероятно, ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине", чтобы обеспечить доминирование", – объяснил Згурец.

По словам эксперта, эту зону на левом берегу Днепра враг может обстреливать из артиллерии, чтобы помешать закрепиться на этом плацдарме подразделениям ВСУ.

"Если мы обеспечим хорошее прикрытие средствами поражения с правого берега Днепра, это направление можно будет использовать, чтобы закрепиться и давить врага с деоккупированной территории Херсонщины на левом берегу Днепра", - добавил Згурец.

  • Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ
  • По оценкам Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины, для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донбасса

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
военные силы Украины
Военные новости
наступление ВСУ
Читайте также:
військовий корабель РФ
12 ноября, 2022 суббота
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
Володимир Зеленський і Джо Байден
Автор Антин Борковский
13 ноября, 2022 воскресенье
Зеленскому пора ехать в США и лично просить ракеты АТАСМS, - полковник Грант
Філіп Хрговіч
13 ноября, 2022 воскресенье
Усика обязали биться с претендентом на титул IBF
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
10:51
Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира
10:47
СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре
10:31
Ван И
Китай выступил против исключения России из G20
10:29
Инфографика
евро
Евро понемногу дорожает: курс валют на 15 ноября
10:28
Дмитрий Песков
В Кремле истолковали заявление Зеленского о невозможности "Минска-3" как нежелании вести переговоры
10:17
Зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему
10:04
OPINION
Зачем тогда этот G20 с такими низкими ожиданиями?
10:00
Новости компаний
FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: В фаворитах – Жан Беленюк
09:53
Более 82 тыс. солдат, 2861 танк и 208 средств ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в полномасштабной войне
09:45
Эксклюзив
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
09:39
ЦПИ призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге
09:38
ООН
Численность населения Земли превысила 8 миллиардов
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине погиб 431 ребенок
09:09
Британская разведка объяснила, почему РФ перевезла оккупационную власть Херсонщины в Геническ
09:03
В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"
09:00
Интервью
Татьяна Шевченко на позывной "Кобзарь": Надеюсь, никогда не услышу больше "здрасте" или "спасибки"
08:52
Повредили частные дома, газопровод и линии электропередачи: ночью враг выпустил более 60 снарядов по Никопольщине
08:48
Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья
08:36
Президент ФИФА на саммите G20 призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022
08:27
Укрпочта
В Херсоне с 15 ноября заработают два отделения Укрпочты
08:13
Эммануель Макрон
Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине
08:11
Новым президентом Федерации биатлона Украины стал нардеп от "Батькивщины"
08:08
OPINION
Юрий Бутусов
CNN и Skynews наказали за то, что Зеленский не стал главным ньюсмейкером в Херсоне
08:03
В сутки украинская авиация уничтожила 18 районов сосредоточения врага
08:00
Обзор
Друзья Путина на пляжах Адриатики: Хорватия
07:44
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов, однако враг ведет наступление по трем направлениям, - Генштаб
07:30
В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших
07:20
Обновлено
Зеленский на саммите G20: пора прекратить разрушительную войну России и обменять пленных "всех на всех"
06:53
Аmazon
В Аmazon планируют самые масштабные в истории компании сокращения: уволят 10 тысяч работников
06:38
Майя Санду
В Молдове сломали телеграмм-каналы президентки и вице-премьера. Подозревают спецслужбы РФ
06:26
Канада
В Канаде проверят вмешательство КНР на парламентские выборы страны
05:59
G20
Нельзя допустить, чтобы мир ушел в новую холодную войну, - президент Индонезии в ходе открытия саммита G20
05:56
Алексей Данилов
В СНБО назвали основные угрозы для жителей Херсона
05:39
РФ перебрасывает войска с херсонского на донецкое направление и это не принесет ей оперативного успеха, – ISW
05:24
"Русская война сеет хаос для людей и для мировой экономики". Страна G20 намерена осудить действия РФ в Украине
04:59
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
Наместник Киево-Печерской лавры признал, что в храме обители звучала хвалебная песня о России
04:33
ВСУ на юге уничтожили вражескую пусковую установку С-300 и ЗРК Тор-М2
04:08
Жозеп Боррель
Украина получила от ЕС военную помощь на сумму €8 млрд, - Боррель
03:41
Под Бахмутом при эвакуации раненых бойцов ВСУ погиб канадский доброволец, - СМИ
03:15
МАГАТЭ проверит безопасность Чернобыля и трех действующих АЭС в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV