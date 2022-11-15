ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец убежден, что Вооруженные силы Украины продолжат наступление на временно оккупированную территорию Херсонщины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация на Юге достаточно интересна. Украинские войска в Олешках, Новой Каховке и Кинбурнской Косе осуществляют военные действия при поддержке артиллерии, но пока нет официальных подтверждений со стороны Генштаба Украины. Вероятно, ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине", чтобы обеспечить доминирование", – объяснил Згурец.
По словам эксперта, эту зону на левом берегу Днепра враг может обстреливать из артиллерии, чтобы помешать закрепиться на этом плацдарме подразделениям ВСУ.
"Если мы обеспечим хорошее прикрытие средствами поражения с правого берега Днепра, это направление можно будет использовать, чтобы закрепиться и давить врага с деоккупированной территории Херсонщины на левом берегу Днепра", - добавил Згурец.
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