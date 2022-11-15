ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Юге достаточно интересна. Украинские войска в Олешках, Новой Каховке и Кинбурнской Косе осуществляют военные действия при поддержке артиллерии, но пока нет официальных подтверждений со стороны Генштаба Украины. Вероятно, ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине", чтобы обеспечить доминирование", – объяснил Згурец.

По словам эксперта, эту зону на левом берегу Днепра враг может обстреливать из артиллерии, чтобы помешать закрепиться на этом плацдарме подразделениям ВСУ.

"Если мы обеспечим хорошее прикрытие средствами поражения с правого берега Днепра, это направление можно будет использовать, чтобы закрепиться и давить врага с деоккупированной территории Херсонщины на левом берегу Днепра", - добавил Згурец.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ

По оценкам Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, перебросят войска в Донецкую область после покинутого правобережья Херсонщины, для активизации операций вокруг Бахмута, Донецка и на западе Донбасса

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