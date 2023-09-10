ВСУ используют ротацию врага для продвижения по разным направлениям, - эксперт Свитан
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что украинские военные используют ротацию врага для того, чтобы продвигаться по разным направлениям
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
Свитан отметил, что сейчас на фронте прослеживается ослабление восточного фланга, потому что оттуда перебрасывают некоторые части 41 российской общевойсковой армии из-под Купянска, Сватового, Кременной на Запорожское направление в район Орехова.
"Но на их место заходят части 25 вновь сформированной общевойсковой армии. По этому общее количество войск у рассеян не уменьшается, оно примерно тоже, единственное то, что уменьшается качество. Те, уже обстрелянные части 41 армии уходят на Запорожское направление, чтобы сдержать наше наступление, а эти не обстрелянные, не доведённые до ума части 25 армии должны были закончить формирование армии где-то к декабрю", - отметил он.
Эксперт добавил, что россияне ранее сорвали некоторые подразделения и заводят их на направление Купянск – Сватово – Кременная.
"Именно этим ми пользуемся, когда идет ротация войск российских - наши войска на этом направлении действительно проводят контратаки, наступательные действия. Есть довольно неплохое движение в районе Сватового, в районе Кузимовки мы поймали на ротации одну часть и работают азовци в районе Кременских лесов, там так же остановили русские войска, которые нападают" - добавил военный эксперт Свитан.
Контрнаступление ВСУ на юге: хронология
12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврийском направлении продвинулись до 7 км.
24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.
5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.
27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.
31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.
4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.
16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех вблизи Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно
19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.
Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.
23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.
27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.
28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.
29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.
8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового в Запорожье. В тот же день стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Работиного.
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