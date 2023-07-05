Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев .

"В районе Клещиевки (ВСУ, - прим. ред.) имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

Он также сообщил, что севернее и южнее Бахмута ВСУ продолжают оказывать давление на противника, выбивают с ранее захваченных рубежей. Противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери. Идут тяжелые бои.

Кроме того, украинская армия сдерживает наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и МарЬинском направлениях.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у межи Донецкой и Запорожской областей. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что на днях под Бахмутом ВСУ выбили противника из посадок, которые были вплотную к Клещиевке, - на ключевых опорных пунктах оборона россиян посыпалась.