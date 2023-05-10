ВСУ имеют успехи в Бахмуте, но дождемся подробностей от Генштаба, - Костенко

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

По его словам, украинская армия действительно имеет определенные успехи в Бахмуте Донецкой области, но нужно дождаться официальной информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, чтобы это не навредило военным.



"Общаюсь с коллегами и побратимами оттуда, и мне сообщили, что да, действительно, наши войска имеют там определенные успехи. Но хотелось бы, чтобы эта информация вышла уже официально от Генерального штаба и чтобы такая информация, которую мы заранее даем, не навредила тем войскам, которые находятся там и проводят, в том числе, штурмовые действия", – рассказал Костенко.



Костенко добавил, что российское командование не всегда докладывает высшему военному руководству о неудачах на фронте, что позволяет украинским Вооруженным Силам вести дальнейшие успешные операции, пока российское военное командование не привлечет дополнительные ресурсы.