ВСУ имеют успехи в Бахмуте, но дождемся подробностей от Генштаба, - Костенко
Украинские Силы обороны проводят контрнаступательные действия и преуспевают на Бахмутском направлении, однако следует дождаться официальной информации от Генштаба ВСУ
Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Роман Костенко в эфире Радио Свобода.
По его словам, украинская армия действительно имеет определенные успехи в Бахмуте Донецкой области, но нужно дождаться официальной информации от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, чтобы это не навредило военным.
"Общаюсь с коллегами и побратимами оттуда, и мне сообщили, что да, действительно, наши войска имеют там определенные успехи. Но хотелось бы, чтобы эта информация вышла уже официально от Генерального штаба и чтобы такая информация, которую мы заранее даем, не навредила тем войскам, которые находятся там и проводят, в том числе, штурмовые действия", – рассказал Костенко.
Костенко добавил, что российское командование не всегда докладывает высшему военному руководству о неудачах на фронте, что позволяет украинским Вооруженным Силам вести дальнейшие успешные операции, пока российское военное командование не привлечет дополнительные ресурсы.
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