Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжая проводить как оборонительные, так и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага. Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно", - отметил он.

Также представитель добавил, что подразделения Вооруженных Сил Украины успешно вели наступательные действия на направлениях: Новоданиловка - Роботино и Ливадное - Старомайорское.

"Успевали в районе города Угледар, украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах. Подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки на Донетчине. Вытеснили российских оккупантов" подчеркнул он.

Кроме этого, Ковалев добавил, что противник терпит потери на поле боя: все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены в результате чего противник начал оборудовать гражданские медицинские учреждения, приближенные к границе с РФ под медицинские пункты.

В частности, в населенном пункте Чернешка Белгородской области оккупанты оборудовали местную больницу под военный госпиталь, где на лечении находятся более 400 окупантов.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в telegram написал , что обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.

"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - говорится в сообщения.

Он добавил, что вместе с тем, украинские военные продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - написал Сырский.