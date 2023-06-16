ВСУ имеют успех на отдельных участках возле Угледара Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. В районе Ступочек вытеснили россиян с занимаемых позиций
По состоянию на 16 июня Вооруженные Силы Украины имеют успех на отдельных участках возле Угледара Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах. Восточнее Ступочек в Донецкой области украинские военные вытеснили россиян с занимаемых позиций
Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
"Силы обороны Украины продолжая проводить как оборонительные, так и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага. Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одной позиции не потеряно", - отметил он.
Также представитель добавил, что подразделения Вооруженных Сил Украины успешно вели наступательные действия на направлениях: Новоданиловка - Роботино и Ливадное - Старомайорское.
"Успевали в районе города Угледар, украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах. Подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки на Донетчине. Вытеснили российских оккупантов" подчеркнул он.
Кроме этого, Ковалев добавил, что противник терпит потери на поле боя: все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены в результате чего противник начал оборудовать гражданские медицинские учреждения, приближенные к границе с РФ под медицинские пункты.
В частности, в населенном пункте Чернешка Белгородской области оккупанты оборудовали местную больницу под военный госпиталь, где на лечении находятся более 400 окупантов.
Также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в telegram написал , что обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.
"Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - говорится в сообщения.
Он добавил, что вместе с тем, украинские военные продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.
"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - написал Сырский.
- Утром 15 июня в Генштабе рассказали , что Вооруженные Силы Украины имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, вблизи Бахмута, Бердянском и Мариупольском - шли бои.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов отчитывался , что Силы обороны продвигаются на восточном и южном направлениях фронта. Возле Угледара Донецкой области удалось продвинуться до 1 км. На Запорожском направлении за неделю уволены 7 сел.
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