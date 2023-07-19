Об этом пишет Институт изучения войны.

"18 июля украинские войска проводили контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках линии фронта на фоне усиления наступательных операций России и завоевали тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время российские войска ужесточили наступательные операции в Купянском районе, а на Бахмутском направлении оккупанты продолжают перекидывать подкрепления.

По данным ISW, министерство обороны России утверждало, что оккупанты продвинулись до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину в неопределенном районе на Купянском направлении.

"Российские войска цели оттянуть украинские резервы в район Купянска и от критических участков фронта, где украинские войска ведут контрнаступательные операции", - пояснили в ISW.

ISW оценивают, что российские оккупанты вряд ли совершат тактически значимый прогресс или оперативный прорыв между северо-восточной частью Харьковской и Луганской областей из-за низкого качества российских сил, развернутых в этом районе.

Наступление русской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.