ВСУ имеют преимущество в Луганской области, вскоре реализуем важный план, - командир бригады ТрО Федоренко
Командир роты 112 бригады ТрО, депутат Киевсовета, советник оборонного комитета Юрий Федоренко отметил, что на линии столкновения круглосуточно продолжаются бои
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В связи с погодными условиями в Луганской области сейчас нет возможности реализовать общий замысел максимально быстро и оперативно. На некоторых участках продолжаются жесткие бои. В результате этих боев ВСУ удается уничтожать технику, артиллерийские средства и живую силу врага. Ежедневно продолжается работа по уничтожению противника", - заметил Федоренко.
По словам командира, на Луганском плацдарме ВСУ имеют преимущество.
"Сейчас инициатива на стороне ВСУ. При накоплении военной техники нам удастся реализовать общий замысел и отгрызть важные логистические центры Луганщины. И это случится в скором времени, это не вопрос полугода, это вопрос месяцев, которые впереди. Под Кременной продолжаются мощные бои. Враг пытается наносить удары по нашим позициям артиллерийскими средствами, малыми группами нащупать слабые места в обороне ВСУ. Но получает по зубам и с потерями отодвигается на выходные рубежи", - добавил Федоренко.
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