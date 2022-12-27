ВСУ имеют преимущество в Луганской области, вскоре реализуем важный план, - командир бригады ТрО Федоренко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В связи с погодными условиями в Луганской области сейчас нет возможности реализовать общий замысел максимально быстро и оперативно. На некоторых участках продолжаются жесткие бои. В результате этих боев ВСУ удается уничтожать технику, артиллерийские средства и живую силу врага. Ежедневно продолжается работа по уничтожению противника", - заметил Федоренко.

По словам командира, на Луганском плацдарме ВСУ имеют преимущество.

"Сейчас инициатива на стороне ВСУ. При накоплении военной техники нам удастся реализовать общий замысел и отгрызть важные логистические центры Луганщины. И это случится в скором времени, это не вопрос полугода, это вопрос месяцев, которые впереди. Под Кременной продолжаются мощные бои. Враг пытается наносить удары по нашим позициям артиллерийскими средствами, малыми группами нащупать слабые места в обороне ВСУ. Но получает по зубам и с потерями отодвигается на выходные рубежи", - добавил Федоренко.

По состоянию на 26 декабря Вооруженные Силы Украины ведут сражения с рашистами недалеко от Кременной. В то же время, российское командование уже переместилось в Рубежное.

Президент Владимир Зеленский назвал "тяжелой и болезненной" ситуацию на фронте в восточных областях Украины и поблагодарил военных за сдерживание и отражение вражеского нашествия

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