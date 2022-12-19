ВСУ имеют преимущество над врагом на Сватовско - Кременном направлении, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ имеют преимущество на Сватовско-Кременном направлении, в районе Белогоровки украинские военные не дали врагу продвинуться
Об этом он рассказал в телеграмме .
Гайдай отметил, что оккупанты находятся в обороне на Сватовско - Кременном направлении, и надеется на хорошие новости к Новому году.
"На Сватовско-Кременном направлении преимущество ВСУ, там в обороне российские войска. Мы постоянно сотрудничаем и помогаем нашим военным, их потребности выполняем, чтобы они ни в чем не нуждались. Надеюсь, что к Новому Году будут хорошие новости", - сказал руководитель ОВА.
Также он сообщил, что в стороне Белогоровки постоянные обстрелы, однако силы ВСУ выдержали и враг не продвинулся дальше.
- Луганская ОВА сообщила , что оккупанты в области изымают инвалидные коляски и матрасы в гражданских: в больницах не хватает самого необходимого.
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