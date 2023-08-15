Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Самое главное, что наши военные продолжают продвигаться на Запорожском направлении. У нас есть отдельные тактические успехи в районе Роботина. Также, как уже сообщали в Генштабе, Силы обороны имеют успехи у Урожайного, которое находится на границе Запорожской и Донецкой областей. Поэтому можно констатировать, что наши военные день за днем двигаются и освобождают нашу территорию. Метр за метром Силы обороны приближаются к Мелитополю, Токмаку и Бердянску", - рассказал Ашурбеков.

Депутат Запорожского облсовета добавил, что Силы обороны продолжают наносить удары по позициям окупантов в Бердянске.

"Пока у нас нет информации, что именно удалось уничтожить в Бердянске. Однако Силы обороны продолжают наносить удары по складам, местам дислокации и штабам оккупантов в Бердянске. Основным местом для ударов является порт в городе. Ведь именно туда сегодня больше всего оккупанты стягивают технику и личный состав", - добавил он.