ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Роботиного, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться и освобождают временно оккупированную территорию на Запорожском направлении
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Самое главное, что наши военные продолжают продвигаться на Запорожском направлении. У нас есть отдельные тактические успехи в районе Роботина. Также, как уже сообщали в Генштабе, Силы обороны имеют успехи у Урожайного, которое находится на границе Запорожской и Донецкой областей. Поэтому можно констатировать, что наши военные день за днем двигаются и освобождают нашу территорию. Метр за метром Силы обороны приближаются к Мелитополю, Токмаку и Бердянску", - рассказал Ашурбеков.
Депутат Запорожского облсовета добавил, что Силы обороны продолжают наносить удары по позициям окупантов в Бердянске.
"Пока у нас нет информации, что именно удалось уничтожить в Бердянске. Однако Силы обороны продолжают наносить удары по складам, местам дислокации и штабам оккупантов в Бердянске. Основным местом для ударов является порт в городе. Ведь именно туда сегодня больше всего оккупанты стягивают технику и личный состав", - добавил он.
- Военный эксперт Сергей Згурец также отмечает, что динамика действий украинских бригад такова, что враг будет вытеснен и из Роботина, и из Вербового. Там все к тому идет.
- 12 августа в Институте изучения войны (ISW) отметили тактически значимые успехи Сил обороны в Запорожье, деградацию армии РФ и решающее значение прорыва ВСУ
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