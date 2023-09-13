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ВСУ имеют частичный успех в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки, — Генштаб

13 сентября, 2023 среда
20:47
Война с Россией

В результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника и закрепляются на достигнутых рубежах

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 сентября.

В то же время Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация ВСУ нанесла удары по двум ЗРК противника

Также украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

В свою очередь подразделениями ракетных войск были поражены пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Враг за день нанес 80 авиаударов по территории Украины

Сегодня РФ также нанесла очередной массированный удар иранским БПЛА "Shahed-136/131" по Одесской и Сумской областям. Основное направление удара – припортовая инфраструктура в городах Измаил и Рени Одесской области. Противовоздушной обороной уничтожены 34 из 45 вражеских "шахедов".

Всего в течение суток враг нанес ракетный удар и совершил 32 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получила припортовая инфраструктура, частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения на основных участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытается совершать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Мороховца, Плетеновки Харьковской области и Степка Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесены по более 30 населенным пунктам, среди них Карповичи, Гремячка, Осово Черниговской области; Яструбино, Садки, Большая Писаревка Сумской области и Огирцево, Зибино Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку противника северо-восточнее Берестовой Харьковской области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Петропавловки, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы нанесены по Фиголовке, Новомлынску, Дворичной, Синьковке, Кисловке, Котляровке Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжает перегруппировка войск. Авиационные удары получили Новоегоровка, Белогоровка Луганской области и Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Заречное, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области. Вражеские авиационные удары получили Курдюмовка и Клищиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Клищиевка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении вражеские авиационные удары получили Пречистовка, Новомайорское и Урожайное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Орехов, Роботино, Степное, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Приднепровского Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Одрадокаменка, Антоновка, Херсон, Томина Балка Херсонской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Марьинке и Авдеевке обострилась, враг начал штурмы.

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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