Линия фронта

В Бахмуте в очередной раз побывал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он говорит, что Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. События разворачиваются и меняются очень динамично, и некоторые позиции, по словам Сырского, переходят дважды в сутки из рук в руки. Враг активно реагирует на наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, состоящую на некоторых участках, по словам генерала, из трех позиций. Сохраняется угроза наступательных действий противника со стороны Бахмута в сторону Часова Яра, но оккупационные войска пытаются делать все, чтобы мы увязли в их обороне. Врагу это не удается, поскольку наши действия активны и маневрены, рассказывает генерал Сырский.

В свою очередь, сейчас наши Вооруженные Силы продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех и ведут боевые действия на северном фланге. В самом Бахмуте наши войска уничтожают вражеские цели с помощью всех средств поражения и лишают противника возможности передвигаться по городу. Кстати, там действуют наши снайперы. В общем, на Бахмутском направлении, как ранее говорил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, нам противостоит до 50 тыс. военных противника, более 300 танков и 330 различных артсистем. И сейчас враг пытается перебрасывать дополнительные силы к северу и югу от Бахмута. Ситуация достаточно сложная

Кирилл Сазонов, военнослужащий ВСУ с Бахмутского направления, рассказал, что все тяжело идет. Бахмут – это решающее сражение в этой войне. К югу от Бахмута продвигается 3-я штурмовая бригада, на севере - 57-я, за каждые 100 метров идут тяжелые бои. Продвижение идет немного медленно, но Бахмут уже находится в полуокружении. Соответственно, либо оккупантам придется делать "жест доброй воли", либо они окажутся в котле. Хотя враг перебрасывает резервы. Бахмут для оккупантов – принципиальный город, за который они воевали почти год, а сейчас пытаются удержать его географически, потому что города уже нет, остались руины. Бахмут расположен в низине, а рядом Часов Яр и Клищиевка, которые являются более господствующими высотами, с которых все хорошо просматривается, поэтому русские солдаты в ловушке.

Военнослужащий добавил, что сначала работает артиллерия ВСУ, затем заходят штурмовые подразделения и выбивают противника с позиций. После этого идет пехота и роет новые позиции, потому что старые хорошо известны врагу. Некоторые участки заминированы, противник готовился к наступлению Сил обороны Украины. Плотное минирование врагом территории свидетельствует о том, что он понимал, что дальше российские войска не пойдут, а будут пытаться удержать захваченное. А у ВСУ есть свои хитрости.

Сазонов вспомнил, как год назад было тяжело в Лисичанске и Северодонецке, где враг мощно бил из всех видов оружия, а их бригада иногда просила помощи в других подразделениях, потому что совсем не было вооружения. Сейчас ситуация изменилась, конечно, по-прежнему у россиян больше БК, но у нас есть современное оружие. Иногда хватает 1-3 выстрелов, чтобы накрыть вражескую батарею. Есть паритет из-за современного оружия. Сейчас уже противнику не нравится, что его позиции обстреливаются.

Как и к чему готовится Польша

Кстати, мы помним, что именно в Бахмуте были перемолоты вагнеровские подразделения. Недавно бойцы Пригожина попытались совершить марш на Москву, сейчас говорится об их перебазировании в Беларусь. Это создает новые угрозы для сопредельных государств, в частности для Польши. По поводу Польши много интересных моментов, среди которых и предложение разместить у себя натовское ядерное оружие, и поддержка Украины, а также другие аспекты, о которых нам рассказал Дариуш Матерняк, польский аналитик, главный редактор Польско-украинского портала.

По его словам в Польше наблюдают за ситуацией, появятся ли в Беларуси представители группы Вагнера, пока такого подтверждения нет. Однако кризис на белорусско-польской границе длится почти два года. Есть сомнения, что вагнеровцы смогут свободно действовать на территории Беларуси, потому что это станет угрозой для самого Лукашенко. Скорее, деятельность пригожинских бойцов будет ограничена властью в Минске. А если будет определенная угроза, то со стороны Польши проводится подготовка по военным ЧВК Вагнера, создающим большую угрозу, чем мигранты на границе. Есть запланированное усиление подразделений, защищающих польскую границу с Беларусью.

Польский аналитик отметил, что если на территории Беларуси появится ядерное оружие, то заявления Польши на размещение ядерного оружия НАТО достаточно понятны. На самом деле теоретически это возможно. С 2014 г. такие мнения и предложения были с польской стороны. Однако все решения в рамках механизма ядерного оружия проходят в Вашингтоне. Скорее всего в ближайшее время вряд ли что-нибудь изменится.

Пан Дариуш рассказал о возможности передачи Польшей Украине нового противокорабельного комплекса с новыми норвежскими крылатыми ракетами NSM (Naval Strike Missile). Идут разговоры о продаже Украине такого комплекса. В Польше есть дивизион, у которого две батареи этого комплекса. А около месяца назад появилась информация, что Польша планирует купить третью такую систему, поэтому, возможно, одна из них будет передана Украине. На Балтийском море так много таких батарей не нужно, потому логично, что как минимум одну передадут Украине. И это было бы очень мощным усилением возможностей противокорабельной обороны Украины. Будем ждать, когда настанет момент реализации именно этого запроса.