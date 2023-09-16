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Обновлено

ВСУ имели успех в районе Клищиевки Донецкой области и вытесняют врага на юге, - Генштаб

16 сентября, 2023 суббота
08:05
Война с Россией

За сутки пятницы, 15 сентября, украинские защитники продолжили наступать в районе Клищиевки на Бахмутском направлении и имели успех. Кроме того, ВСУ продвигаются в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки на фронте произошло 24 боевых столкновения.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении противник безрезультатно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокопья Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Россияне нанесли 59 авиационных ударов по Украине

Кроме того, армия РФ совершила 36 обстрелов по реактивным системам залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины. Оккупанты атаковали страну 17 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", все уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Авиационные удары получили населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Стрелка, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Богдановка, Нью-Йорк, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны трижды попали по районам скопления оккупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

  • 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что украинские военные освободили село Андреевку неподалеку от Бахмута на Донетчине, однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.

  • В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, утром 15 сентября стало известно, что ВСУ овладели Андреевкой.

Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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