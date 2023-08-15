Об этом стало известно из координируемого Минобороны Украины telegram-канала медийной площадки Сил обороны.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

Также добавляется, что Силы обороны наступают к югу от города Бахмут, а также украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет свои резервы", - добавил он.