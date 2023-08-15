ВСУ имели успех в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях
Об этом стало известно из координируемого Минобороны Украины telegram-канала медийной площадки Сил обороны.
"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.
Также добавляется, что Силы обороны наступают к югу от города Бахмут, а также украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет свои резервы", - добавил он.
- Утром сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 254 920 военных. На фронте 14 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 15 боевых столкновений.
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