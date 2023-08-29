ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также в этом направлении Вооруженные Силы Украины наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении к югу от города Бахмут. Там украинские военные тоже закрепляются на достигнутых рубежах.

В Генштабе отметили, что противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Там враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, где оккупанты безуспешно пытаются наступать в районе Клещиевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Работино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время военные российской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Работино на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты несут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

Вскоре, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.