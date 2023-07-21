Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях", - пишет пресс-служба.

Защитники на направлениях: Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино и Новодаровка - Приютное имели успех. По состоянию на 21 июля военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огненное поражение артиллерией по целям российских оккупантов. Кроме того, ВСУ осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наступление к северу и югу от города. Тяжелые бои продолжаются на направлениях Орехово-Василовка – Парасковеевка и Клещиевка – Андреевка без изменения положения.

"Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, терпит огромные потери", - добавляют в пресс-службе.