ВСУ имели успех и закрепляются на направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Вербовое и Роботино.
Вооруженные Силы Украины преуспели на трех направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах и нанося огненное поражение артиллерией по выявленным целям РФ
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях", - пишет пресс-служба.
Защитники на направлениях: Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино и Новодаровка - Приютное имели успех. По состоянию на 21 июля военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огненное поражение артиллерией по целям российских оккупантов. Кроме того, ВСУ осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наступление к северу и югу от города. Тяжелые бои продолжаются на направлениях Орехово-Василовка – Парасковеевка и Клещиевка – Андреевка без изменения положения.
"Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, терпит огромные потери", - добавляют в пресс-службе.
- На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.
- С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла на войне в Украине 240 690 военных. 20 июля ВСУ успешно отразили атаки российских террористов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.
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