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ВСУ имели успех и закрепляются на направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Вербовое и Роботино.

21 июля, 2023 пятница
09:36
Война с Россией

Вооруженные Силы Украины преуспели на трех направлениях, закрепляясь на достигнутых рубежах и нанося огненное поражение артиллерией по выявленным целям РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях", - пишет пресс-служба.

Защитники на направлениях: Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино и Новодаровка - Приютное имели успех. По состоянию на 21 июля военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огненное поражение артиллерией по целям российских оккупантов. Кроме того, ВСУ осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наступление к северу и югу от города. Тяжелые бои продолжаются на направлениях Орехово-Василовка – Парасковеевка и Клещиевка – Андреевка без изменения положения.

"Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, терпит огромные потери", - добавляют в пресс-службе.

  • На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.
  • С начала полномасштабного вторжения армия России потеряла на войне в Украине 240 690 военных. 20 июля ВСУ успешно отразили атаки российских террористов на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Убитые русские
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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