Об этом Рыщук написал в телеграмме.

Он подчеркнул, что покинуть свои дома должны жители Олешковской громады и Херсонской области, проживающие вблизи мест обитания солдат РФ, российских ПВО, складов с боеприпасами или скопления российской техники.

"Настойчиво рекомендую уехать оттуда как можно дальше. ВСУ идет! Смерть врагам! Не будьте живым щитом для врагов", — написал Рыщук.

7 июля ВСУ атаковали опорные пункты оккупантов и отразили наступление на Херсонщине.

Экскомандующий десантно-штурмовым войском Украины Якубец 7 июля в эфире Эспрессо рассказал, что Донецкое направление будет главным до конца летнего периода.

В вечернем видеообращении 6 июля Зеленский рассказал, что ВСУ продвигаются по нескольким направлениям, в частности на Херсонщине и Запорожье.

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