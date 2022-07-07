ВСУ идет! Мэр оккупированных Олешек призвал местных жителей уехать из-за контрнаступления украинцев
Мэр оккупированного города Олешки в Херсонской области Евгений Рыщук призвал местных жителей покинуть город из-за контрнаступления ВСУ
Об этом Рыщук написал в телеграмме.
Он подчеркнул, что покинуть свои дома должны жители Олешковской громады и Херсонской области, проживающие вблизи мест обитания солдат РФ, российских ПВО, складов с боеприпасами или скопления российской техники.
"Настойчиво рекомендую уехать оттуда как можно дальше. ВСУ идет! Смерть врагам! Не будьте живым щитом для врагов", — написал Рыщук.
- 7 июля ВСУ атаковали опорные пункты оккупантов и отразили наступление на Херсонщине.
- Экскомандующий десантно-штурмовым войском Украины Якубец 7 июля в эфире Эспрессо рассказал, что Донецкое направление будет главным до конца летнего периода.
- В вечернем видеообращении 6 июля Зеленский рассказал, что ВСУ продвигаются по нескольким направлениям, в частности на Херсонщине и Запорожье.
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