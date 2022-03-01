ВСУ и терроборона уничтожили колонну российской техники в Николаевской области
В Николаевской области, возле города Баштанка, авиация, военные и бойцы терробороны разбили колонну техники оккупантов
Об этом сообщила глава Кировоградской областной военной администрации Мария Черная в Telegram.
"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Колонна российских военных дошла до Баштанки, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям", - рассказала Черная.
По ее словам, захватчики скрылись в стороне Нового Буга, но их ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны.
"По состоянию на сейчас наступление остановлено", - подчеркнула председатель ОВА.
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