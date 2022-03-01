ВСУ и терроборона уничтожили колонну российской техники в Николаевской области

Об этом сообщила глава Кировоградской областной военной администрации Мария Черная в Telegram.

"Целый день мы следили за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева. Колонна российских военных дошла до Баштанки, где встретила жестокое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям", - рассказала Черная.

По ее словам, захватчики скрылись в стороне Нового Буга, но их ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны.

"По состоянию на сейчас наступление остановлено", - подчеркнула председатель ОВА.

