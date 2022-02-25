ВСУ и терроборона отражают наступление российских войск в Харьковской области, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Вооруженные силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами. В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах", - написал он.



Синегубов добавил, что по официальным данным, за первые сутки нового вторжения госпитализировали 7 военных.



"Медицинские учреждения обеспечиваются всем необходимым", - подытожил глава ОГА.