ВСУ и терроборона отражают наступление российских войск в Харьковской области, - глава ОГА
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил и терробороны отражают наступление войск РФ в Дергачах и Печенегах
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"Вооруженные силы Украины, Территориальная оборона дают активный отпор российскому агрессору. Мы гордимся нашими бойцами. В эту ночь активные бои велись и продолжается наступление российских войск в Дергачах и Печенегах", - написал он.
Синегубов добавил, что по официальным данным, за первые сутки нового вторжения госпитализировали 7 военных.
"Медицинские учреждения обеспечиваются всем необходимым", - подытожил глава ОГА.
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