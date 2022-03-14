ВСУ и терроборона Киева готовы отражать такие атаки, как были в Мариуполе и Харькове — боец терробороны Киева

"Киев будут пытаться брать стеной и уничтожить. Однако ВСУ и терроборона максимально готовы защищаться", — подчеркнул он в эфире Espreso.TV.



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Также Фирсов подчеркнул вотношении фиксациюи военных и техники, в том числе и в Киеве: "Нельзя выставлять фото, видео или любую другую информацию, которая касается именно украинских военных. Если же вы видите колонну вражеской техники под знаком Z, враждебными флагами и четко понимаете, что это россияне, то такую информацию выкладывать в сети можно. Болеетого, об этом обязательно нужно сообщать силам ВСУ".



В частности для уведомлений о передвижении вражеской техники есть чат-бот в телеграмме "Враг".

Напомним, утром 14 марта оккупанты обстреляли многоэтажку в Оболонском районе Киева: на месте происшествий обнаружили тела двух погибших, по меньшей мере трех человек госпитализировали.

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