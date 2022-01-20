ВСУ и Минобороны установили 20 января Днем чествования защитников Донецкого аэропорта

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



"С целью военно-патриотического воспитания, чествования подвига военнослужащих, добровольцев и волонтеров, которые защищали Донецкий аэропорт от российского агрессора, и продолжение лучших боевых традиций приказываем: установить в системе Министерства обороны Украины День чествования защитников Донецкого аэропорта, который отмечать ежегодно 20 января", - говорится в совместном приказе Минобороны и ВСУ.



Так, ежегодно в течение января будут организовываться и проводиться торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта - это мероприятия по оказанию почестей памяти военнослужащих ВСУ, которые защищали Донецкий аэропорт, в мемориальном комплексе на территории Минобороны, где расположен Зал памяти защитников Украины и Памятный звон.



Также в воинских частях ВСУ, высших военных учебных заведениях и библиотеках будут проводить ряд тематических встреч, лекций, книжных выставок, просмотр и обсуждение документальных фильмов, кинохроник, посвященных теме обороны Донецкого аэропорта и его защитников.



Справка: бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 по 20 января 2015 года. В ходе боев Украина потеряла сотню своих защитников и еще трое бойцов считаются пропавшими без вести. Поэтому 16 января в Украине отмечают День памяти "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.