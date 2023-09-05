ВСУ готовятся отражать наступление РФ на линии Купянск-Лиман, - Маляр
Вооруженные Силы Украины готовятся дать отпор оккупантам на Купянско-Лиманском направлении
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
По ее словам, командование анализирует ситуацию, просчитывает действия россиян и думает, как ввести их в заблуждение.
Россия планирует провести ротацию на Купянско-Лиманском направлении и применить там десантно-штурмовые бригады. Россия комплектует резервы для наступления этой части фронта. Часть войск была переброшена из Беларуси, где российские подразделения находились на восстановлении и формировании.
"Одна часть российских войск была на восстановлении – они заменят условно истощенные. Часть войск они заводят из РФ – это вновь сформированные подразделения. Также было заявление Наева (командующего Объединенными силами ВСУ, - ред.) о том, что из Беларуси россияне забирали свои войска и накапливали их там, где они готовят резервы для наступления на Купянское и Лиманское направления", – рассказала заместитель главы МОУ.
Маляр подчеркнула, что в последнее время войска РФ активизировали свои усилия по наступлению на линии Купянск-Лиман. На Купянском и Бахмутском направлениях ситуация напряженная, однако инициатива находится на стороне ВСУ.
- На Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
- 30 августа Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что на Купянско-Лиманском направлении россияне пытаются штурмовыми отрядами прорвать оборону.
- 3 сентября сообщалось, что россияне на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области, ведь вблизи села есть господствующие высоты.
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