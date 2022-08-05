ВСУ уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 оккупантов на Юге Украины

Враг начал подтягивать значительное количество вооружения к нашим границам. Особенно это касается комплексов противовоздушной обороны, растянутых по всей линии столкновения. Это комплексы С-300 разных модификаций и С-400. Однако сегодня у РФ противовоздушных комплексов С-300 стало меньше. Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что за последние сутки в южных областях Украины были уничтожены 4 пусковые установки С-300, а также была уничтожена система, обеспечивающая целенаправление и разведку для этих комплексов - РЛС "Имбирь". Радиолокационная система "Имбирь" создана для обнаружения и уничтожения баллистических ракет. Поэтому можно утверждать, чтобы россияне перебросили к нашим границам комплексы С-300 для того, чтобы уничтожать ракеты HIMARS. Стоит также подчеркнуть, что у России только 20 единиц РЛС "Имбирь". Уничтожение такого комплекса является показательным моментом, поскольку ВСУ начали уничтожать С-300, которые угрожают нашим городам и боеприпасам.



Зенитный ракетный комплекс С-300 Фото: Воздушное командование "Юг"

Контрнаступательные действия ВСУ на изюмском направлении

Сегодня в американском Институте изучения войны сообщили, что Украина может перехватить стратегическую инициативу и заставить россиян перераспределять силы на фронтах. Такой вывод оптимистичен для Украины, однако нужно понимать, что реальность может быть иной. Что бы не случилось, у Украины есть возможности перехватить инициативу в этой войне на отдельных участках фронта. Именно это и происходит в зоне города Изюм, где враг начал перебрасывать свои войска из Славянска в Херсонскую и Запорожскую области. Такой маневр врага позволил Вооруженным силам Украины провести удачные контрнаступательные действия в районе Изюма. Украинские войска смогли продвинуться вперед и освободить такие населенные пункты Дмитровка, Мазановка и Сулугуновка. Эти населенные пункты находятся на расстоянии более 15 км от Изюма. Кроме того, в 93 ОМБр заявили о том, что они смогли освободить Дибровну, которое находится в 20 км от Изюма. Линия Дмитровка-Мазановка-Сулугуновка пересекает трассу, которая идет от Изюма до Славянска и делает невозможным проведение для россиян наступательных действий.



Ситуация на северо-восточном фронте по состоянию на 5 августа

Враг продолжает вести наступательные действия в сторону Бахмута

Следует также обратить внимание на линию фронта Сиверск-Соледар-Бахмут. В этом направлении происходит истощение врага. Однако враг пытается проводить атакующие действия вокруг Бахмута и обойти город с юга. Также враг продолжает попытки пробиться в Сиверск и Соледар.



Боевые действия у города Бахмут по состоянию на 5 августа

Враг проводит штурмовые действия в направлении населенного пункта Пески.

Очень напряженный участок фронта находится возле Авдеевки. В этом районе враг продолжает проводить штурмовые действия в направлении населенного пункта Пески . Однако Вооруженные силы Украины достаточно успешно держат оборону в Песках благодаря военной помощи, которую нам предоставили наши партнеры. Россияне, понимая, что у них нет возможности пробить нашу оборону на этом направлении, начинают усиливать свои войска техникой и личным составом. В частности, РСЗО "Ураган". Также есть информация, что враг перебрасывает в район Иловайска тактические ракетные комплексы "Точка-У", чтобы совершать удары по нашим оборонным объектам.



Боевые действия вокруг Авдеевки по состоянию на 5 августа

Подготовка ВСУ к контрнаступлению на Юге Украины

В ходе боевых действий на Юге Украины ВСУ освобождают от российских захватчиков населенные пункты. Правда, Генеральный Штаб ВСУ достаточно сдержанно в своих сводках представляет эту информацию. Сегодня известно, что украинские войска обстреливали российские наземные линии обороны. В частности, сегодня был нанесен удар по складам с боеприпасами в Олешках. Также вчера появилась информация о том, что был уничтожен пункт управления 2-го армейского корпуса береговых войск в Чернобаевке. То есть фактически на Юге Украины проходит подготовка к контрнаступательным действиям.



Контраследующие действия ВСУ по состоянию на 5 августа

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