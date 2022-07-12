Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По словам коллаборанта-"руководителя" временно оккупированных территорий Харьковской области Ганчева, украденное россиянами зерно "вывозится с территории Харьковской области только на основании договоров. Фермеры договариваются о продаже с трейдерами, а временная администрация контролирует эти процессы".

Кроме того, российские СМИ распространяют фейки о том, что "на позициях ВСУ на стеклозаводе в Лисичанске обнаружили целые коробки с готовыми коктейлями Молотова". Пропутинские медиа уверяют, что "по словам местных жителей, украинские националисты планировали сжечь всю инфраструктуру города во время отступления".

Кроме того, минобороны России утверждает, что "в Славянске украинскими националистами готовится очередная провокация для обвинения ВС РФ в нанесении ударов по гражданским объектам".

Россияне заявляют, что для этого в здании аграрного лицея вроде бы "содержатся гражданские жители", а само здание "заминировано и его планируют взорвать во время ударов российской артиллерии по объектам города".