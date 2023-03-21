ВСУ готовят наступление под Бахмутом, чтобы окружить вагнеровцев: Пригожин просит помощи в письме Шойгу
Главарь боевиков ПВК Вагнер Евгений Пригожин рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о планах украинской армии пойти в широкомасштабное наступление в районе Бахмута и попросил о помощи
20 марта Пригожин написал письмо Шойгу, обнародовав его в соцсетях.
"По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ПВК Вагнера от основных сил ВС РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ПВК Вагнера от основных сил ВС РФ , что приведет к негативным последствиям для СВО", – говорится в письме.
Пригожин написал также, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение о противодействии".
Также повар Путина похвастался, что якобы подразделения Вагнера контролируют около 70% Бахмута и "продолжают наступление для его полного увольнения".
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