20 марта Пригожин написал письмо Шойгу, обнародовав его в соцсетях.

"По имеющейся информации, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ПВК Вагнера от основных сил ВС РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ПВК Вагнера от основных сил ВС РФ , что приведет к негативным последствиям для СВО", – говорится в письме.

Пригожин написал также, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение о противодействии".

Также повар Путина похвастался, что якобы подразделения Вагнера контролируют около 70% Бахмута и "продолжают наступление для его полного увольнения".