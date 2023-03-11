ВСУ готовы в кратчайшие сроки направить воинов-зенитчиков на обучение в Норвегию

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в telegram-канале Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Спасибо Правительствам Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины!", - сообщил он.

В частности, также добавляется, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию.

"Зенитный ракетный комплекс NASAMS, освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине. Благодаря мощной поддержке партнеров, спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.