ВСУ готовы в кратчайшие сроки направить воинов-зенитчиков на обучение в Норвегию
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить украинских военных зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в telegram-канале Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"Спасибо Правительствам Норвегии и Соединенных Штатов Америки за принятое решение о передаче двух систем NASAMS для обороны воздушного пространства Украины!", - сообщил он.
В частности, также добавляется, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины готовы в кратчайшие сроки направить воинов зенитных ракетных войск на обучение в Норвегию.
"Зенитный ракетный комплекс NASAMS, освоенный украинскими зенитчиками, уже доказал свою эффективность в Украине. Благодаря мощной поддержке партнеров, спасено немало жизней украинцев, сохранены объекты критической инфраструктуры государства", - говорится в сообщении.
- 10 марта стало известно, что после встречи с министром обороны Граммом Зеленским заявил о возможных тренировках украинских пилотов в Норвегии.
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