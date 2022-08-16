ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски": новые фейки от росСМИ
Центр противодействия дезинформации обнаружил новые фейки и манипуляции, распространяемые оккупантами в своих пропагандистских СМИ
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграмме.
По состоянию на утро, 16 августа, оккупанты распространили три манипуляции.
Манипуляция: В посольстве России в США сообщили, что США продолжают действовать без учета безопасности и интересов других стран, что влечет за собой повышение ядерных рисков. По словам российских пропагандистов, шаги США по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса угрожают эскалацией и прямым военным столкновением ядерных стран.
Манипуляция: Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев и линию фронта была бы очень опасна, поскольку ВСУ – это "неоднородные вооруженные формирования, готовые совершить любую провокацию".
Манипуляция: В своем заявлении член совета федерации России Алексей Пушков сказал, что устойчивость дает западным странам и их экономикам "сплошные убытки и потери". По его словам, устойчивость выгодна только производителям оружия и политическим демагогам, но не западным обществам, экономически только проигрывающим от политики, избранной западными руководителями.
- Россия распространяет дезинформацию относительно "преступлений "Азова", зависимости Киева от американского вооружения и обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.
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