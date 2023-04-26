Об этом пишет его пресс-служба.

"Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", - сказал он.

Пригожин отметил, что наступление может состояться на 9 мая, хотя отметил, что использовать праздники во время военных действий это традиция именно россиян.

"Будут ли они делать это на 9 мая, чтобы "испортить" праздник? Может так. А может и нет, это только у нас в России принято все делать на праздники. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги, фланги наши никто не прикрывал" , – выразился он.