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"ВСУ готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин заявил, что украинское контрнаступление начнется после 2 мая

26 апреля, 2023 среда
14:49
Война с Россией

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая - когда закончатся дожди

Об этом пишет его пресс-служба.

"Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", - сказал он.

Пригожин отметил, что наступление может состояться на 9 мая, хотя отметил, что использовать праздники во время военных действий это традиция именно россиян.

"Будут ли они делать это на 9 мая, чтобы "испортить" праздник? Может так. А может и нет, это только у нас в России принято все делать на праздники. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги, фланги наши никто не прикрывал" , – выразился он.

  • Институт изучения войны считает , что владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским ЧВК.
Вагнергейт
наступление ВСУ
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