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ВСУ готовы освободить Донецк и Луганск - Данилов

10 сентября, 2021 пятница
07:38
Общество Алексей Данилов

Украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, если будет приказ. Однако цена такого решения - десятки тысяч погибших

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ТСН.

Он убежден, что наша армия может выполнить любую задачу. В качестве примера, секретарь СНБО привел недавнюю операцию наших спецназовцев в Кабуле, когда украинские бойцы вышли из аэропорта город и сопроводили людей, которые хотели эвакуироваться, к самолетам. Такую задачу отказались выполнять военные из других стран.

"То, что наши ребята выполняли в Афганистане, - ни одна страна мира не могла выполнить! Наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задачи. Если сегодня верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск - они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч человек, которе при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? ", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что наши военные сегодня имеют все возможности воевать.

"Мы сегодня приняли ракетную программу на заседании СНБО, программу развития наших Вооруженных сил - и сразу начинаются нападки, начинается осквернение наших ВСУ. Друзья, мы справимся", - подытожил он.

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ОРДЛО
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