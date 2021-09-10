ВСУ готовы освободить Донецк и Луганск - Данилов
Украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, если будет приказ. Однако цена такого решения - десятки тысяч погибших
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает ТСН.
Он убежден, что наша армия может выполнить любую задачу. В качестве примера, секретарь СНБО привел недавнюю операцию наших спецназовцев в Кабуле, когда украинские бойцы вышли из аэропорта город и сопроводили людей, которые хотели эвакуироваться, к самолетам. Такую задачу отказались выполнять военные из других стран.
"То, что наши ребята выполняли в Афганистане, - ни одна страна мира не могла выполнить! Наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задачи. Если сегодня верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск - они могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч человек, которе при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? ", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО считает, что наши военные сегодня имеют все возможности воевать.
"Мы сегодня приняли ракетную программу на заседании СНБО, программу развития наших Вооруженных сил - и сразу начинаются нападки, начинается осквернение наших ВСУ. Друзья, мы справимся", - подытожил он.
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