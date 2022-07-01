ВСУ готовы к усилению активности врага на Запорожском направлении, - боец Шолтыс

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Есть рассуждение, что в случае установления врагом контроля на административных границах Луганской и Донецкой областей, противник будет дальше продвигаться на южном направлении именно в Запорожской области для выравнивания линии фронта. То есть это направления Гуляйполе, Орехов, Запорожья, а также будет подтягивать силы временно" оккупированной Васильевки. Соответственно, нет ничего удивительного, что противник подтягивается севернее" – объяснил боец ВСУ.

Игорь Шолтыс отметил, что ВСУ готовы к враждебным выходкам и понимают, что рано или поздно российские войска снова предпримут попытку масштабного наступления именно на этом южном направлении.

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