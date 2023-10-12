ВСУ готовы к попыткам РФ сорвать контрнаступление на юге, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке, - капитан Прозапас
Оккупанты пытаются заблокировать украинское наступление на юг. ВСУ к этому готовы, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке
Об этом рассказал капитан ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Еспресо".
Продвижение ВСУ и боевая работа по всей линии фронта продолжается, но стратегическим направлением остается юг, крымский "сухопутный коридор". Россияне пытаются сорвать это продвижение, и ВСУ к этому готовы. Вопрос в том, насколько хватит сил сразу держать оборону на востоке и продвигаться на юге, подчеркнул капитан.
"ВСУ, украинские власти, союзники, все прекрасно понимают, что для этого нужно делать. Для того чтобы одновременно проводить эти операции, Украине нужны ресурсы", - отметил Прозапас.
Также вопрос в том, сколько сил у россиян.
"У РФ однозначно хватает личного состава. Но за оружием они уже вынуждены обращаться к своим старшим партнерам в Северную Корею. Поэтому будем надеяться, что еще несколько месяцев и они не смогут одновременно проводить наступательную операцию на востоке и оборонную операцию на юге. То есть задача у ВСУ остается та же, мы должны их передавить", - резюмировал капитан ВСУ.
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Стратегическая цель украинского войска – выйти к побережью Азовского моря. Это позволит разорвать коммуникации и цепи поставок между оккупированным востоком Украины и оккупированным Крымом. Освобождение Мелитополя – еще один шаг к этой цели. Сейчас Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже двинулась к югу — к основной линии российской обороны.
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8 октября Маломуж назвал условия для деоккупации Токмака. Враг уже понял, что для него потеря Токмака, а впоследствии движение ВСУ на Мариуполь и Бердянск – это фактически проигрыш в войне
- 11 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает продвигаться "шаг за шагом", несмотря на российскую агрессию и попытки атаковать.
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