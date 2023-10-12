ВСУ готовы к попыткам РФ сорвать контрнаступление на юге, но требуется больше ресурсов для одновременной обороны на востоке, - капитан Прозапас

Об этом рассказал капитан ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Еспресо".

Продвижение ВСУ и боевая работа по всей линии фронта продолжается, но стратегическим направлением остается юг, крымский "сухопутный коридор". Россияне пытаются сорвать это продвижение, и ВСУ к этому готовы. Вопрос в том, насколько хватит сил сразу держать оборону на востоке и продвигаться на юге, подчеркнул капитан.

"ВСУ, украинские власти, союзники, все прекрасно понимают, что для этого нужно делать. Для того чтобы одновременно проводить эти операции, Украине нужны ресурсы", - отметил Прозапас.

Также вопрос в том, сколько сил у россиян.

"У РФ однозначно хватает личного состава. Но за оружием они уже вынуждены обращаться к своим старшим партнерам в Северную Корею. Поэтому будем надеяться, что еще несколько месяцев и они не смогут одновременно проводить наступательную операцию на востоке и оборонную операцию на юге. То есть задача у ВСУ остается та же, мы должны их передавить", - резюмировал капитан ВСУ.