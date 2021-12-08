ВСУ готовы к любому развитию событий, – нардеп Вениславский о возможной новой агрессии со стороны РФ

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Парламент должен быть тем органом, который осуществляет контроль, но не вмешивается в управленческую деятельность ВСУ. Комитет по вопросам обороны постоянно располагает всей необходимой информацией, поступающей от разведки и ВСУ. Сегодня мы в закрытом режиме слушали начальника Генштаба, который докладывал о реальной ситуации", – сообщил Вениславский.



По его словам, все действия, которые необходимо предпринимать, есть в Плане обороны Украины.



"Они реализуются в соответствии с возникающими угрозами, в том числе по обустройству линии возможной обороны и т.д. Я могу четко сказать, что ВСУ готовы к любому развитию событий. Конечно, нам нужна помощь и над этим работает и МИД, и министр обороны и т.д. Парламент в сфере безопасности и обороны должен утверждать те решения, которые принимает Верховный главнокомандующий – президент Украины", – подытожил нардеп.

4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и отметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта.