ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупационные источники заявляют, что украинские силы якобы активизировали свою деятельность на определенных островах дельты Днепра у Антоновского моста, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области.

По оценкам ISW, российские силы, вероятно, не обладают живой силой, необходимой для защиты от атаки на этом участке фронта, учитывая, что российское командование перебросило несколько подразделений из Херсонской в Запорожскую область.

Оккупанты признают, что российским силам не хватает возможностей для проведения собственных операций по переправе через реку в этом районе, в частности из-за отсутствия снарядов для артиллерии.