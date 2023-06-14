ВСУ еще не ввели в бой тактические и оперативные резервы на Запорожском направлении, - военный эксперт Снегирев
Мы говорим о первом этапе контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Есть успехи на тактическом уровне – военные смогли прорвать первую линию обороны оккупантов
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Запорожская область. ВСУ смогли прорвать первую линию обороны окупантов. Войска сейчас контратакуют по нескольким направлениям - в районе Орехово и Лобково. По сообщениям российской стороны, Лобково в "серой зоне"- можем предполагать, что ВСУ контролируют значительную часть этого населенного пункта. – сказал он.
Эксперт добавил, что вторая линия обороны окупантов - это сплошные минные поля и прикрытие авиацией и артиллерией.
"В чем сложность продвижения - равнина, все как на ладони. Плюс у оккупантов был год для подготовки оборонительных позиций. Успехи есть, они сейчас на тактическом уровне. Сейчас мы говорим о создании предпосылок и первом этапе контрнаступления. Не стоит его рассматривать как такой, что свершился. Доказанный факт - развертывание украинских войск и разведка боем. Сейчас ВСУ задействованы на уровне ротных подразделений без введения тактических и оперативных резервов", - подытожил Снегирев.
- Напомним, воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении Благодатного и Нескучного. Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр к перечню освобожденных сел Великоновоселковской громады также присоединила Макаровку. Эти населенные пункты рядом с административным кордлоном Донецкой и Запорожской областей.
- 13 июня армия РФ пыталась вернуть под контроль деоккупированное село Макаровка Донецкой области, рядом с административным кордоном Запорожской области.
- На утро 14 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отмечал, что на Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
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