Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Запорожская область. ВСУ смогли прорвать первую линию обороны окупантов. Войска сейчас контратакуют по нескольким направлениям - в районе Орехово и Лобково. По сообщениям российской стороны, Лобково в "серой зоне"- можем предполагать, что ВСУ контролируют значительную часть этого населенного пункта. – сказал он.

Эксперт добавил, что вторая линия обороны окупантов - это сплошные минные поля и прикрытие авиацией и артиллерией.

"В чем сложность продвижения - равнина, все как на ладони. Плюс у оккупантов был год для подготовки оборонительных позиций. Успехи есть, они сейчас на тактическом уровне. Сейчас мы говорим о создании предпосылок и первом этапе контрнаступления. Не стоит его рассматривать как такой, что свершился. Доказанный факт - развертывание украинских войск и разведка боем. Сейчас ВСУ задействованы на уровне ротных подразделений без введения тактических и оперативных резервов", - подытожил Снегирев.