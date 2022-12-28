Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"ВСУ достаточно эффективно отрабатывает по оккупантам на левом берегу Днепра. Также по противнику был нанесен удар в Чаплинке, которая находится на административной границе с оккупированным Крымом. Россияне считали этот населенный пункт безопасным для себя. Поэтому сконцентрировали там немало личного состава", - рассказал Хлань.

Депутат Херсонского областного совета добавил, что украинская армия также успешно уничтожает военную технику россиян на временно оккупированных территориях.

"Наши Вооруженные силы успешно отработали по колонне военной техники, которая передвигалась из временно оккупированного Геническа в Олешек. Эта колонна передвигалась в сопровождении военных, которых россияне набрали из коллаборантов и предателей. Поэтому военные и предатели были уничтожены", - добавил он.

В Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах

По сведению Генштаба, украинские защитники отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях, также ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов



27 декабря руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ методически уничтожают запасы врага на левобережье Днепра .

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