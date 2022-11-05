Об этом Зеленский написал в twitter .

"Искренне благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки - 90 танков Т-72. Вооруженные Силы Украины двигаются вперед и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии", - отметил Зеленский.

4 ноября США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн, включающем, в частности, по меньшей мере 45 танков Т-72, 40 бронекатеров и 1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит первые 26 танков Т-72 из партии в 90 единиц в декабре.

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