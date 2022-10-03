Украинские военные продолжают освобождать от врага населенные пункты нашей страны как на Востоке, так и на Юге. По-моему, сегодня достаточно показательный и результативный день в этом смысле.

ВСУ двигаются на рубеж Сватово - Кременная, а россияне не успевают делать линию обороны

В Харьковской области ВСУ освободили поселок Боровая . После того как враг бежал из Лимана, продолжаются активные действия наших подразделений по выходу на рубеж Сватово - Кременная. Есть движение на Сватово и выход на Кременную с разных направлений. Даже есть сообщения, что идут бои за Кременную, об этом пишут в российских пабликах. Враг просто не успевает формировать новые линии обороны.

Российский контроль на правом берегу Днепра в Херсонской области может сократиться на 25 км

На фоне событий вокруг Лимана фронт на Юге, в частности по Правобережью Херсонской области, оказался в определенной тени, но и там есть положительные изменения. На Правобережье Днепра, где находится около 15 тысяч вражеской силы, происходит сжатие достаточно мощной российской группировки путем наших наступательных действий. Там был участок где-то в 150 км в длину и 60 км в ширину, который занимал враг, и сейчас он сокращается в длину.

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении поселков Архангельское и Миролюбовка. Сегодня мы видели, как воины 128-й бригады установили сине-желтое знамя на самой высокой точке в Миролюбовке. Процесс идет дальше и сегодня уже Нацгвардия сообщила, что освобождение Херсонщины продолжается и что украинские воины заняли Золотую Балку . До недавнего времени это была крайняя точка, которую удерживал враг на этом плацдарме.

Есть высокая вероятность, что сейчас происходит движение наших войск из Золотой Балки в Дудчаны. Это сокращение российского участка на Правобережье на 25 км. Сегодня появилось установление нашего флага над Гавриловкой – это тоже по направлению к Дудчанам.

В целом враг не собирается покидать Правобережье, несмотря на все очевидные риски ловушки для него. Мы помним, что Путин запретил генералам отступать с этого плацдарма, и сейчас продолжается перебрасывание техники в эту зону. Паромными переправами и, в частности, вблизи шлюза Каховской ГЭС. Думаю, что это ненадолго. В свою очередь скопление этой вражеской техники поражается нашими дальнобойными системами и постепенно и планомерно уничтожаются вражеские командные пункты, средства ПВО.

США хвалят Украину за наступление, но не дают ракеты ATACMS

Интересно, что американцы признают наше продвижение в Херсонской области. Было интервью министра обороны США Ллойда Остина телеканалу CNN, где он утверждал, что бои в Херсонской области идут медленнее по сравнению с Харьковщиной, но ВСУ продвигаются вперед. Остин объясняет динамику положительных изменений подготовкой и мастерством наших военных и использованием американских дальнобойных систем HIMARS. Но когда его спросили, получит ли Украина в придачу к HIMARS ракеты ATACMS, то он сказал, что "дело не только в вооружении, которое у вас есть, а речь идет о том, как вы его используете, чтобы создать эффект на поле боя, который потом может создать новые возможности.

По-моему, США пока считают, что для Украины HIMARS достаточно и вопрос только в количестве целей, которые они должны уничтожать. Но я уверен, что без ATACMS мы не обойдемся и они у нас будут.