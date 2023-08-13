На таких темах акцентируют внимание международные издания на утро 13 августа.

Украина добилась тактически значимых успехов, взрывы в Крыму продолжаются

Украинские войска добились тактически значимых успехов, продолжая операции по меньшей мере на двух участках фронта – вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями, пишет Guardian со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов вблизи Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожской и Донецкой области. Российские военные блогеры заявили поздним вечером 12 августа, что российские войска покинули свои позиции в Урожайном после дней интенсивных боев, хотя ISW пока не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Аналитический центр также сообщил, что российский военный блогер утверждал, что украинские силы эффективно используют системы радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить российскую связь на западе Запорожской области и сохранить значительные запасы артиллерии и высокоточных боеприпасов для поддержки усилий блокирования против российских сил там.

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The Times сообщает , что ВСУ продвинулись на 16-20 км вдоль двух основных направлений атаки на пути Киева, чтобы достичь южного побережья и прервать российские линии поставок, в то время как взрывы раздавались у жизненно важного моста через Керченский пролив. Украинцы продвигаются на юг вдоль двух основных направлений наступления: через восточное село Старомайорское к оккупированному Россией портовому городу Бердянск на берегу Азовского моря и далее к западу к оккупированному Россией городу Мелитополю, жизненно важному транспортному узлу побережья. Объем захваченной территории хотя и относительно невелик, но важен, поскольку он заставляет Москву отвлекать силы от других частей линии фронта. Цель Киева – выйти к Азовскому морю и вбить клин в так называемый сухопутный мост между Россией и Крымом, который жизненно важен для путей снабжения российской армии на запад.

Этим летом украинские военные начали контрнаступление, надеясь повторить свой потрясающий удар по Харьковской области в сентябре. Но эти надежды развеялись из-за значительных потерь, что заставило командиров изменить стратегию с лобовых нападений на войну на истощение, удовлетворившись стабильными незначительными достижениями, сохраняя ресурсы и снижая ресурсы россиян, говорится в материале.

И даже тогда, когда украинские солдаты воюют в окопах и на поле, продолжается кампания по разрыву российских линий снабжения, украинские ракеты и беспилотники нацеливаются на объекты, расположенные вдали от линии фронта. Взрывы снова раздались в субботу, когда российские военные заявили, что сбили две украинские ракеты, нацеленные на Крымский мост, жизненно важная связь России с оккупированным Крымским полуостровом, который пообещал Киев продолжать атаковать, пока он не станет непригодным для использования РФ.

В то же время российские войска развертывают собственные наступательные операции на северо-востоке Украины в районе города Купянск. Вынуждая Украину защищаться там, считают военные аналитики, Россия, скорее всего, пытается оттянуть украинские силы из других районов, где они ведут наступление. Украина надеется, что давление на фронте вместе с глубокими ударами по командным пунктам, складам боеприпасов и линиям снабжения в конце концов преодолеет российскую оборону. Однако, по словам военных аналитиков, эта оборона должна быть эластичной, позволяя российским силам поглощать украинские удары и контратаковать, когда они могут. Хотя Украина добивается успехов, продвижение замедляется из-за плотных минных полей и большого количества препятствий.

Как пишет CNN , российские официальные лица говорят, что в субботу над важнейшим мостом, соединяющим аннексированный Крым с материковой Россией, были сбиты несколько ракет, что является последней из серии очевидных атак со стороны Украины в регионе. Мост - один из любимых проектов президента России Владимира Путина, и его часто называют ненавистным символом оккупации. После попытки ударов министерство иностранных дел России осудило Украину за то, что оно назвало терактом. Там заявили, что такие варварские действия не могут быть оправданы и не останутся без ответа.

В октябре прошлого года мост был частично разрушен, когда взорвалась цистерна с топливом и повредила большой участок дороги. Кремль быстро обвинил Киев во взрыве, а Путин заявил, что это был диверсионный акт украинских спецслужб. Мост также пострадал от двух ударов в июле. На прошлой неделе глава СБУ Василий Малюк заявил, что любые взрывы, которые происходят на российских кораблях или Крымском мосту, являются абсолютно логичным и эффективным шагом. Малюк отметил, что, если россияне хотят, чтобы такие взрывы прекратились, у них есть единственный выход – оставить территориальные воды Украины и ее землю.

Что с лидером ЧВК Вагнера и где Евгений Пригожин?

В конце прошлой недели заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли суровый приговор: после того, как суд назначил ему 19 лет колонии, его сразу отправили в СИЗО. Это был резкий контраст с судьбой Евгения Пригожина, руководителя российской группировки наемников Вагнера, говорит CNN . Еще в июне Пригожин возглавил неудачный мятеж, ставший наибольшим вызовом президенту России Владимиру Путину за более чем два десятилетия правления. Пока войска Пригожина остановились у Москвы, Путин заявил в телевизионной речи, что тех, кто станет на путь предательства, ждет наказание. Спустя почти два месяца в случае с шефом ЧВК Вагнера этого просто не произошло. Понятно, что цена противостояния с Путиным не фиксированная. Возможно, удивительнее то, что Пригожин даже не держался в стороне со времени июньского восстания, отмечают журналисты.

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин признал, что восстание Вагнера может стать формой государственной измены. Но далее объяснил, что Путин решил оставить прошлое прошлым. В ответ на вопрос, почему же Пригожин до сих пор на свободе и не арестован за госизмену, дипломат сначала уклонялся, говоря, что не помнит, чтобы российские солдаты погибли во время мятежа Вагнера. Под давлением журналистки Келин признал, что у него нет объяснений. Многолетние обозреватели тоже ищут объяснений о дальнейшей судьбе Пригожина.

Эксперты считают, что босс Вагнера все еще имеет ценность для Путина, хотя статус обоих мужчин снизился. Деловая хватка Пригожина и его умение скрывать коммерческую выгоду через непрозрачную сеть подставных компаний и оффшорных операций является активом для путинской России, пострадавшей от масштабных экономических санкций Запада.

Отмечается, что недавнее перемещение бойцов Вагнера в Беларусь уже вызвало тревогу в соседней Польше, которая является членом НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что 100 военнослужащих Вагнера двигались в Сувалкский коридор между Польшей и Литвой с возможным намерением выдать себя за мигрантов, чтобы пересечь границу. Непонятно, сколько именно войск ЧВК Вагнера находится в Беларуси, и имеют ли они доступ к тяжелому вооружению. Но Моравецкий, похоже, указывал на один из потенциальных сценариев злодейства Вагнера: содействие дестабилизации вдоль восточной границы НАТО.

Кроме того, есть планы Пригожина по отношению к другому региону: уязвимым и нестабильным странам Африки, где Вагнером уже проведена серия операций. Наемники уже привлечены к событиям в Судане, поддерживая воюющих против суданской армии ополченцев и широко действовали в ЦАР и Ливии. Также Вагнер может почувствовать возможности в Нигере после недавнего военного переворота, угрожавшего спровоцировать серьезный региональный кризис. В недавнем сообщении в Telegram Пригожин намекнул, что его наемники могут быть готовы предложить свои услуги. В общем, все еще может стать интересным в России, говорится в статье. Бросив вызов Путину и избежав наказания, Пригожин, кажется, создал и поддерживал конкурирующий центр тяготения Кремля. Лидер наемников фактически преодолел вертикаль власти – давнюю систему правления Путина сверху вниз.

В то же время Guardian сообщает со ссылкой на Минобороны Великобритании, что существует реалистичная возможность того, что Россия больше не финансирует деятельность наемников группы Вагнера. Следовательно, если РФ не будет платить Вагнеру, тогда наиболее вероятным плательщиком является белорусская власть. В британском ведомстве заявили, что ЧВК Вагнера движется к сокращению и реконфигурации, чтобы сэкономить на зарплате персонала в период финансового давления.

Украина покупает оружие у ранее объявленных коррупционеров, а в России переписали учебники по истории

В своей охоте за оружием Украина отменила антикоррупционные правила и обратилась к людям, когда-то считавшимся пережитками эпохи. В первые недели войны в Украине, когда российская армия наступала на Киев, украинское правительство нуждалось в оружии, и быстро. Поэтому Министерство обороны совершило отчаянный и маловероятный телефонный звонок, пишет The Times . Речь идет о Сергее Пашинском – бывшем народном депутате, который много лет контролировал военные расходы в Украине. Сейчас он живет в фактическом политическом изгнании в своем загородном особняке, отстранен президентом Владимиром Зеленским и его обещанием искоренить коррупцию.

"Выйдите на улицы и спросите, является ли Пашинский преступником, – сказал Зеленский на национальном телевидении в 2019 году. – Я вам гарантирую, что из 100 человек 100 скажут, что он преступник". Но Пашинский имел связи с вооруженным бизнесом и, что, возможно, не менее важно, он знал, как действовать в столкновениях, не боясь волокиты. В правительстве это сделало его источником скандала. Но во время войны это сделало его бесценным, говорится в статье.

Расследование New York Times показало, что спустя восемнадцать месяцев компания, связанная с господином Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украине. Она покупает и продает гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через транс-европейскую сеть посредников. Компания "Украинские бронетанковые технологии" отчиталась о своем лучшем годе за всю историю: общий объем продаж составил более 350 миллионов долларов по сравнению с 2,8 миллиона долларов за год до войны.

Как отмечается, Пашинский и созданная им сеть вооружений освещают мало обсуждаемый аспект военной стратегии Украины. Во имя доставки оружия на передовую лидеры воскресили деятелей из тяжелого прошлого Украины и отменили, по крайней мере временно, антикоррупционную политику. Все это сделала администрация Зеленского, обещая продолжать бороться с коррупцией. Это привело к неудобным противоречиям, например, когда администрация обратилась за помощью к тому, кого назвала преступником, с благодарностью покупала оружие и одновременно вела против него расследование. Расследование Times по всей Европе показывает, как это произошло и как политика Украины, порожденная отчаянием, подняла цены и добавила слой за слоем получение прибыли. Больше читайте в материале.

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А в России новые учебники истории учат альтернативной реальности Путина, пишет Washington Post . Уже в сентябре, когда начнется новый учебный год, российские старшеклассники получат свежие учебники истории, переписанные таким образом, чтобы они содержали одобренные Кремлем рассказы о "специальной военной операции" в Украине и соперничестве с Западом - это часть более широких усилий правительства по формированию того, как молодые поколения россиян задумываются о войне и месте России в мире.

Новая рукопись, предназначенная для выпускников 17-летнего возраста и охватывающая период времени с 1945 года по настоящее время, обвиняет Соединенные Штаты в войне в Украине и содержит цитату президента Владимира Путина, в которой он ложно утверждает, что: "Россия не предпринимала никаких военных действий , но пытается их завершить". Согласно сканам новой книги, опубликованным российскими государственными СМИ, она содержит красноречивые разделы, начиная от "противостояния с Западом" до "Украина - неонацистское государство" и заканчивая "Россия - страна героев".

Уроки истории везде редко обходятся национальной идеологией, и другие страны часто рассматриваются сквозь призму печатающей книги страны. Но кардинальное изменение российского изображения Украины и остального мира свидетельствует о безумной решимости Путина смести темные страницы российского прошлого и буквально вписать себя в историю как победоносного завоевателя. Это также часть экстраординарной кампании газлайтинга, во время которой Путин пытался убедить свой собственный народ – и мир – в том, что Россия является жертвой, а не агрессором в Украине и что Запад виновен в войне, которую Путин решил развязать и уже убил в ней десятки тысяч людей.