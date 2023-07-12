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ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске. Россияне грузовиками вывозили тела военных

12 июля, 2023 среда
19:46
Война с Россией

Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией о ситуации на фронте и временно оккупированных территориях

Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на вечернюю постройку Генштаба за 12 июля.

Ситуация на временно оккупированных территориях

"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, вследствие прямого попадания по гостинице "Дюна", в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - пишет Генштаб.

В Мариуполе россияне ужесточили контрразведывательные меры. Оккупанты совершают массовые рейды по домам и квартирам местных. Захватчики проверяют личные документы и мобильные устройства. Террористы пытаются запугать население и выявить ВСУ.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток россияне нанесли 59 авиаударов и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Известно о погибших и раненых гражданских, среди которых есть дети. Есть разрушение домов и другой инфраструктуры.

Россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудара в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.
  • В Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении, враг нанес авиаудары в районах Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман, Богдановка, Хромово, Ивановское и Торецк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, враг осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желаное Первое Донецкой области.
  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. РФ нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка и Екатериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровно и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечает Генштаб ВСУ.

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам российского врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

  • В ночь с 11 на 12 июля российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов территории Украины. Силы ПВО уничтожили 11 из 15 дронов , один из беспилотников попал в Черкасскую область, есть пострадавшие.
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