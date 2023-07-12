Об этом Еспресо.TV сообщает со ссылкой на вечернюю постройку Генштаба за 12 июля.

Ситуация на временно оккупированных территориях

"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области, вследствие прямого попадания по гостинице "Дюна", в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", - пишет Генштаб.

В Мариуполе россияне ужесточили контрразведывательные меры. Оккупанты совершают массовые рейды по домам и квартирам местных. Захватчики проверяют личные документы и мобильные устройства. Террористы пытаются запугать население и выявить ВСУ.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток россияне нанесли 59 авиаударов и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Известно о погибших и раненых гражданских, среди которых есть дети. Есть разрушение домов и другой инфраструктуры.

Россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудара в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудара в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области. В Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении, враг нанес авиаудары в районах Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман, Богдановка, Хромово, Ивановское и Торецк Донецкой области.

направлении, враг нанес авиаудары в районах Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Лиман, Богдановка, Хромово, Ивановское и Торецк Донецкой области. На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, враг осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желаное Первое Донецкой области.

направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время, враг осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное и Желаное Первое Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. РФ нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка и Екатериновка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. РФ нанесла авиационный удар в районе Красногоровки. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка и Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровно и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Макаровки и Ровно и осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Темировка, Новодаровка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отмечает Генштаб ВСУ.

Удары ВСУ по россиянам

Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам российского врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.