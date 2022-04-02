ВСУ до конца недели могут освободить Киевщину и выйти к границе с Беларусью, - Арестович

Об этом Арестович заявил во время национального телемарафона, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, до конца этой недели ВСУ пройдут вглубь на север, что позволит говорить об освобождении от оккупантов Киевщины.

"Я думаю, что наши войска еще сегодня-завтра пройдут туда и можно будет говорить, что будет освобождена территория Киевской области к белорусской границе", - сказал Арестович.

Он объяснил, что у оккупантов был замысел оставить определенные силы, чтобы сдерживать наши войска возле Киева и мешать перебрасывать их в другие районы.

"Но и это не получилось, потому что отступление – это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением", – отметил Арестович.

1 апреля Генштаб сообщил, что ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях.

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