ВСУ держат под огневым контролем все мосты Юга, - Наталья Гуменюк
Вооруженные силы Украины под огневым контролем держат все мосты на временно оккупированном юге Украины
Об этом сообщила на брифинге в Медиацентре руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Это значит, что мы не разрушаем нашу инфраструктуру, но в то же время не даем врагу использовать ее в своих интересах. Оккупанты признают, что эту инфраструктуру опасно использовать, но не бросают попытки это делать, провозить тяжелую технику и боеприпасы".
На данный момент, все артерии через Днепр абсолютно непроездные. Россияне пытаются наладить паромные, понтонные и баржевые переправы, но и их мы держим под огневым контролем", – сказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра подчеркнула, что ВСУ уничтожили уже три понтонных переправы российских оккупантов.
- 18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БпЛА.
- Авиация ВСУ массово обстреляла опорные и командные пункты и транспортные пути россиян на юге.
- 27 августа перед въездом на Керченский мост был замечен эшелон с российской техникой в Крым.
- По информации Business Insider, Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов.
- 29 августа ночью ВСУ удачно отработали по находящимся в Херсоне и области оккупантам, в частности, сообщают об уничтоженной точным ударом воинской части на ул. Паровозная, зафиксированы прилеты в районе Антоновского моста на мосту через Конку вблизи города Олешки.
- ВСУ нанесли существенные повреждения Каховскому и Дарьевскому мостам, а налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки – уничтожена.
- Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его и свои семьи по Керченскому мосту.
- На южном направлении фронта ВСУ масштабно обстреливают позиции кафиров, опорные пункты, мосты, склады с боекомплектами и технику россиян.
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