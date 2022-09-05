Об этом сообщила на брифинге в Медиацентре руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Это значит, что мы не разрушаем нашу инфраструктуру, но в то же время не даем врагу использовать ее в своих интересах. Оккупанты признают, что эту инфраструктуру опасно использовать, но не бросают попытки это делать, провозить тяжелую технику и боеприпасы".

На данный момент, все артерии через Днепр абсолютно непроездные. Россияне пытаются наладить паромные, понтонные и баржевые переправы, но и их мы держим под огневым контролем", – сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что ВСУ уничтожили уже три понтонных переправы российских оккупантов.

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БпЛА.

Авиация ВСУ массово обстреляла опорные и командные пункты и транспортные пути россиян на юге.

27 августа перед въездом на Керченский мост был замечен эшелон с российской техникой в Крым.

По информации Business Insider, Россия выводит истребители из Крыма после серии взрывов.

29 августа ночью ВСУ удачно отработали по находящимся в Херсоне и области оккупантам, в частности, сообщают об уничтоженной точным ударом воинской части на ул. Паровозная, зафиксированы прилеты в районе Антоновского моста на мосту через Конку вблизи города Олешки.

ВСУ нанесли существенные повреждения Каховскому и Дарьевскому мостам, а налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки – уничтожена.

Российские захватчики вывозят украденное имущество украинцев из Херсонской области на территорию временно оккупированного Крыма, а затем вывозят его и свои семьи по Керченскому мосту.

На южном направлении фронта ВСУ масштабно обстреливают позиции кафиров, опорные пункты, мосты, склады с боекомплектами и технику россиян.

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