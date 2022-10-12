ВСУ держат под огневым контролем понтонные переправы оккупантов через реку Ингулец, - Хлань
Вооруженные силы Украины контролируют огнем понтонные переправы российской армии через реку Ингулец в Херсонской области
Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .
"Те две альтернативные переправы, которые были приведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонщины на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья – это само Херсон и Николаевское направление", - рассказал Хлань.
Депутат подчеркнул, что рашисты перебрасывают технику переправами через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС и обратно.
"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под постоянным огневым контролем наших ВСУ и в момент опрокидывания оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", - добавил Хлань.
- Советник городского головы Херсона Роман Головня отметил, что оккупанты пытаются усилить группировку на правом берегу Днепра, чтобы избежать разгрома и контратаки со стороны ВСУ.
- Россияне не смогут выйти из плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области в полноценном составе – это позволяет уничтожать россиян дальнобойными средствами поражения и изматывать их ресурсы.
- Вооруженные Силы Украины контролируют все переправы между двумя берегами Днепра, поэтому российские военные скоро не смогут скрыться с правого берега.
- ВС Украины уничтожили вражеский ЗРК С-300 в районе Токмака и ударили по понтонной и паромной переправам врага через реку Днепр Херсонской области.
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