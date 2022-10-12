Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .

"Те две альтернативные переправы, которые были приведены россиянами, это переправы в районе Дарьевки, в районе реки Ингулец. Эта река делит правый берег Херсонщины на две части: одна - это как раз это северное направление, Бериславское, где сейчас происходят контрнаступательные действия, вторая часть правобережья – это само Херсон и Николаевское направление", - рассказал Хлань.

Депутат подчеркнул, что рашисты перебрасывают технику переправами через Новую Каховку и дамбу Каховской ГЭС и обратно.

"Но как бы ни пытался оккупант обустраивать эти альтернативные переправы, они все равно находятся под постоянным огневым контролем наших ВСУ и в момент опрокидывания оружия, как всегда, враг получает привет от нашей артиллерии", - добавил Хлань.

Советник городского головы Херсона Роман Головня отметил, что оккупанты пытаются усилить группировку на правом берегу Днепра, чтобы избежать разгрома и контратаки со стороны ВСУ.

Россияне не смогут выйти из плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области в полноценном составе – это позволяет уничтожать россиян дальнобойными средствами поражения и изматывать их ресурсы.

Вооруженные Силы Украины контролируют все переправы между двумя берегами Днепра, поэтому российские военные скоро не смогут скрыться с правого берега.

ВС Украины уничтожили вражеский ЗРК С-300 в районе Токмака и ударили по понтонной и паромной переправам врага через реку Днепр Херсонской области.