ВСУ держат Лисичанск и уничтожают личный состав противника, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что в Лисичанске враг использует тактику, которую он использовал в Северодонецке
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация вокруг Лисичанска остается сложной. Украинские защитники держат город. ВСУ реализуют подходы, которые осуществляли в Северодонецке. Пользуясь возможностями преимущества обороны в городе, ВСУ уничтожают личный состав противника. Враг использует тактику, которую он использовал в Северодонецке - массированными атаками и артиллериями здания", - объяснил Згурец.
Также военный аналитик добавил, что враг пытается перерезать линии снабжения наших войск.
"Совершает атаки в направлении Северска, там есть трасса обеспечения украинских войск. Пытается перерезать трассу Бахмут - Лисичанск. Важно найти баланс сил и возможностей, чтобы удерживать оборону в Лисичанске и не допустить скопления левого и правого флангов за спиной ВСУ. Наличие резервов и новых способов поражение позволит сделать невозможным приближение врага за спиной наших подразделений. Думаю, что операция будет длиться от двух недель и больше и будет зависеть от баланса сил на этом участке", - отметил Згурец.
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