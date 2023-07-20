Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ держат Купянское направление: инициатива остается на стороне Украины, - командир роты ударных БПЛА Федоренко
Эксклюзив

ВСУ держат Купянское направление: инициатива остается на стороне Украины, - командир роты ударных БПЛА Федоренко

20 июля, 2023 четверг
09:09
Война с Россией

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что все оборонные и наступательные операции со стороны Сил обороны Украины планируются взвешенно и виртуозно решаются на поле боя

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ, но успеха не имеет. Инициатива продолжает сохраняться за Силами Обороны Украины. Украинские защитники круглосуточно делают невероятные вещи с оборонной точки зрения, применяя уловки в отношении врага, чтобы линию фронта удавалось держать постоянной", - подчеркнул Федоренко.

По словам командира, все оборонные и наступательные операции со стороны сил обороны Украины планируются взвешенно и виртуозно решаются на поле боя.

"Мощно работает аэроразведка, мы видим врага. Артиллеристы метко наносят огневые удары по врагу, ведется контрбатарейная борьба. Уничтожаются вражеские пушки и склады БК. На Купянско-Сватовском направлении эффективно применяются БПЛА ударного типа действия. Силы Обороны направление держат и инициатива остается на нашей стороне", - отметил Федоренко.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступали, но бесполезно.

В утренней сводке 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг перекидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил Обороны Украины.




 

Новости
Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
Харковщина
Военные новости
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
збита ракета, Київ 9 травня
19 июля, 2023 среда
Враг атаковал Кропивницкий ракетами
Карта бойових дій_1107
19 июля, 2023 среда
В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
Карта бойових дій Луганщина_1107-1_eng
19 июля, 2023 среда
Наступлением на Купянск враг пытается прикрыть свои неудачи на юге, - военнослужащий ВСУ Ганущин
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.64
    Покупка 36.64
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 июля
09:37
В Черном море насчитывается 7 кораблей РФ, один из них – носитель "калибров"
09:20
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Одесщину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
09:05
Россияне утром ударили по Волчанску в Харьковской области: погиб мужчина
09:03
Австралия ввела санкции против 35 организаций и 10 чиновников РФ и Беларуси
08:49
Ночью силы ПВО сбили 18 из 38 российских воздушных целей, атаковавших Украину
08:45
Враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Приютного на Запорожье, Силы обороны наступают по 3 направлениям
08:32
электроэнергиия
Спрос на электроэнергию в ЕС упадет до самого низкого уровня за 20 лет, - Международное энергетическое агентство
08:26
OPINION
Николай Княжицкий
Кино о Паровозе – символ угрожающей деградации
08:18
На Балканах пронесся мощный шторм: по меньшей мере 5 погибших, десятки раненых
08:07
OPINION
Россия и Иран: идеальная пара для "оси зла"
08:00
Инфографика
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА, - Генштаб ВСУ
07:39
В Японии разрабатывают устройство, которое будет распознавать эмоции для повышения безопасности водителей
07:24
Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину на Украину, - Белый дом
06:50
Россия ежедневно теряет около 400 военных на войне с Украиной, - Британия в ОБСЕ
06:27
Оккупанты обвинили Украину в атаке дрона на Крым: якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток
06:05
Погромы во Франции: 1200 протестующих получили приговор, более 700 – заключили в тюрьму
06:01
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
05:53
Украина в ОБСЕ объяснила особенности применения кассетных боеприпасов на фронте
05:22
Обновлено
В Беларусь прибыла девятая колонна вагнеровцев, - Беларускі Гаюн
03:16
Парламент Чехии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США
02:49
F-16
США одобрили продажу Германии около 1 тысячи ракет AMRAAM почти на $3 млрд
02:16
Обновлено
Администратор USAID Пауэр посетила Бучу и ознакомилась с результатами Восстановления
01:37
В ЕС впервые продажа электрокаров опередила реализацию дизельных авто
01:15
Байден встретился со спецпосланником Папы Римского: обсудили возвращение депортированных РФ украинских детей
00:48
Зерновой мораторий: 5 стран ЕС требуют продолжения запрета на экспорт агропродукции из Украины
00:45
Умер диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко
00:18
Обновлено
Лига чемпионов. "Ференцварош" опозорился с клубом из Фареров, результаты других матчей 1 раунда квалификации
00:05
Шеф MI-6 заявил, что Путин заключил соглашение с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру"
2023, среда
19 июля
23:48
Станислав Черчесов
"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
23:32
В Херсонской области в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина
23:21
Обновлено
Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР. В госдепе США назвали его "международным изгоем"
23:09
В Украине заработает услуга электронного бронирования военнообязанных
22:36
В Мариуполе загорелось здание Украинского дома
22:25
Польша может передать Украину все свои истребители МиГ-29, - посол Украины Зварыч
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 19 июля
21:54
Иван Куляк
Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по гимнастике
21:34
Геннадий Труханов
С Труханова сняли электронный браслет, - прокуратура
21:22
Россия обстреляла многоэтажку в Николаевской области: есть раненые
21:14
Эксклюзив
Турция может оказаться в лагере врагов России, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:44
Путин назвал условия возвращения России к "зерновому соглашению"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV