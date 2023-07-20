ВСУ держат Купянское направление: инициатива остается на стороне Украины, - командир роты ударных БПЛА Федоренко
Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко отметил, что все оборонные и наступательные операции со стороны Сил обороны Украины планируются взвешенно и виртуозно решаются на поле боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытаясь найти слабые места в обороне ВСУ, но успеха не имеет. Инициатива продолжает сохраняться за Силами Обороны Украины. Украинские защитники круглосуточно делают невероятные вещи с оборонной точки зрения, применяя уловки в отношении врага, чтобы линию фронта удавалось держать постоянной", - подчеркнул Федоренко.
По словам командира, все оборонные и наступательные операции со стороны сил обороны Украины планируются взвешенно и виртуозно решаются на поле боя.
"Мощно работает аэроразведка, мы видим врага. Артиллеристы метко наносят огневые удары по врагу, ведется контрбатарейная борьба. Уничтожаются вражеские пушки и склады БК. На Купянско-Сватовском направлении эффективно применяются БПЛА ударного типа действия. Силы Обороны направление держат и инициатива остается на нашей стороне", - отметил Федоренко.
Наступление российской армии на Купянском направлении
16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.
Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.
17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.
Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.
Также в телеграме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступали, но бесполезно.
В утренней сводке 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.
По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.
Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг перекидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил Обороны Украины.
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